Конкурсна комісія Мінфіну визначила банки для виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати бюджетникам.
Дивися повний текст Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:41
Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам
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Дивися повний текст Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам.
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