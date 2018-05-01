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Мінфін визначив 34 банки
для виплат бюджетникам

Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:41

Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам

Пропонуємо до обговорення:
Конкурсна комісія Мінфіну визначила банки для виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати бюджетникам.

Дивися повний текст Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:42

А где же Таскомбанк? Неужто там всё так плохо?
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