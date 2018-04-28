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Соцмережу Facebook можуть зробити частково платною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Соціальна мережа Facebook проходить маркетингове дослідження готовності користувачів платити за доступ до соцмережі без реклами і поліпшення конфіденційності, — випливає з рішення на рівні топ-менеджменту компанії після скандалу з витоком персональних даних, передає агентство Bloomberg.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:46
Неплохо придумали, на ровном месте бабла закосить, за якобы "более усиленную работу с защитой личных данных". И ведь многие поведутся.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 19:56
опрокинуть на лавэ пейсбучное хомячье цэ гидна справа
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