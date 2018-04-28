RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Соцмережу Facebook можуть
зробити частково платною

Соцмережу Facebook можуть зробити частково платною
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:46

Соцмережу Facebook можуть зробити частково платною

Пропонуємо до обговорення:
Соціальна мережа Facebook проходить маркетингове дослідження готовності користувачів платити за доступ до соцмережі без реклами і поліпшення конфіденційності, — випливає з рішення на рівні топ-менеджменту компанії після скандалу з витоком персональних даних, передає агентство Bloomberg.

Дивися повний текст Соцмережу Facebook можуть зробити частково платною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81786
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:46

Неплохо придумали, на ровном месте бабла закосить, за якобы "более усиленную работу с защитой личных данных". И ведь многие поведутся.
centaur
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:56

опрокинуть на лавэ пейсбучное хомячье цэ гидна справа
dexter
 
Повідомлень: 77
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 07:14

Я рад , хотя фейсбук и ненавижу
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 03.10.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valme і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Facebook випустила автономний шолом віртуальної...
R2 » Чет 03 тра, 2018 09:07
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 09:07
sal
Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати
R2 » Вів 01 тра, 2018 12:05
3 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 08:17
gordiyan
Провідний український порт можуть віддати у концесію - АМПУ
R2 » Суб 28 кві, 2018 07:08
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 07:08
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.