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Мінрегіон заборонить проектувати
паркування на тротуарах

Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:44

Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах

Пропонуємо до обговорення:
Цитується в повідомленні заступника міністра регіональної політики Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:44

А не хочет "Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ" запретить строительство коробок без оборудованных стоянок, объектов образования (с достаточным количеством мест), реконструкции инженерных сетей (чтобы потребляемые мощности и объемы соответствовали. А то, в современных реалиях - вроде и хорошее предложение, но "благими намерениями - услана дорога...", сами знаете куда. Похоже на очередную дойку автолюбителей.
Radon
 
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