Цитується в повідомленні заступника міністра регіональної політики Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:44
Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах.
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:44
А не хочет "Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ" запретить строительство коробок без оборудованных стоянок, объектов образования (с достаточным количеством мест), реконструкции инженерных сетей (чтобы потребляемые мощности и объемы соответствовали. А то, в современных реалиях - вроде и хорошее предложение, но "благими намерениями - услана дорога...", сами знаете куда. Похоже на очередную дойку автолюбителей.
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