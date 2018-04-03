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Мінрегіон заборонить проектувати
паркування на тротуарах

Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:44

Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах

Пропонуємо до обговорення:
Цитується в повідомленні заступника міністра регіональної політики Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Мінрегіон заборонить проектувати паркування на тротуарах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:44

А не хочет "Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ" запретить строительство коробок без оборудованных стоянок, объектов образования (с достаточным количеством мест), реконструкции инженерных сетей (чтобы потребляемые мощности и объемы соответствовали. А то, в современных реалиях - вроде и хорошее предложение, но "благими намерениями - услана дорога...", сами знаете куда. Похоже на очередную дойку автолюбителей.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:35

  Radon написав:А не хочет "Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ" запретить строительство коробок без оборудованных стоянок, объектов образования (с достаточным количеством мест), реконструкции инженерных сетей (чтобы потребляемые мощности и объемы соответствовали. А то, в современных реалиях - вроде и хорошее предложение, но "благими намерениями - услана дорога...", сами знаете куда. Похоже на очередную дойку автолюбителей.

Хочет.
Минрегион намерен ограничить повышение плотности застройки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает ввести пределы минимальной и максимальной плотности населения в застройке и четко ограничить возможность ее повышения с учетом конкретных условий.
Соответствующие изменения содержатся в новом проекте ГСН Б.2.2-Х: 201Х «Планировка и застройка территорий», - сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
«Сейчас действующими нормами определена максимальная плотность населения – 450 чел/га, при этом ограничение ее повышения нет. То есть, она может увеличиваться при наличии соответствующего обоснования, и кто как хочет, так и обосновывает необходимость. В результате – в некоторых районах крупных городов видим сплошную застройку плотностью 1000-2000 чел/га и полное отсутствие благоустройства и социнфраструктуры. Чтобы исключить в будущем такие ситуации и обеспечить людям комфортные жилищные условия, в новом ГСН будут установлены конкретные ограничения возможности повышения плотности – допускается ее увеличение максимально до 20% (это 540 чел/га) при 2-х обязательных условиях», - сказал он.

Такими обязательными условиями являются:

1 - размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с автомобильными и велосипедными стоянками;

2 - наличие встроенно-пристроенных учреждений дошкольного образования и объектов повседневного и периодического обслуживания, создание открытых террас в жилых и общественных зданиях.

Для возможности повышения плотности населения в застройке эти условия должны быть выполнены одновременно.

Обновленный ГСН «Планировка и застройка территорий» уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... _zastroyki
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:52

  Faceless написав: Хочет. Минрегион намерен ограничить повышение плотности застройки Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает ввести пределы минимальной и максимальной плотности населения в застройке и четко ограничить возможность ее повышения с учетом конкретных условий. Соответствующие изменения содержатся в новом проекте ГСН Б.2.2-Х: 201Х «Планировка и застройка территорий», - сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook. «Сейчас действующими нормами определена максимальная плотность населения – 450 чел/га, при этом ограничение ее повышения нет. То есть, она может увеличиваться при наличии соответствующего обоснования, и кто как хочет, так и обосновывает необходимость. В результате – в некоторых районах крупных городов видим сплошную застройку плотностью 1000-2000 чел/га и полное отсутствие благоустройства и социнфраструктуры. Чтобы исключить в будущем такие ситуации и обеспечить людям комфортные жилищные условия, в новом ГСН будут установлены конкретные ограничения возможности повышения плотности – допускается ее увеличение максимально до 20% (это 540 чел/га) при 2-х обязательных условиях», - сказал он. Такими обязательными условиями являются: 1 - размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с автомобильными и велосипедными стоянками; 2 - наличие встроенно-пристроенных учреждений дошкольного образования и объектов повседневного и периодического обслуживания, создание открытых террас в жилых и общественных зданиях. Для возможности повышения плотности населения в застройке эти условия должны быть выполнены одновременно. Обновленный ГСН «Планировка и застройка территорий» уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... _zastroyki

Охотно верю, что хочет. Вот только застройщикам эта хотелка "до лампады"... почему-то.
Radon
 
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