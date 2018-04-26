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В Україні вирішили
продати два хімзаводи

В Україні вирішили продати два хімзаводи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:13

В Україні вирішили продати два хімзаводи

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні накази Фонд прийняв 2 і 3 травня.

Дивися повний текст В Україні вирішили продати два хімзаводи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:13

Самое время сейчас такое продавать. Уверен очередь покупателей с мешками денег выстроится. Этож не рошен. Тот да тот за норм цену ну никак не продать.
vitali_kalinin
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