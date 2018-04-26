Відповідні накази Фонд прийняв 2 і 3 травня.
Дивися повний текст В Україні вирішили продати два хімзаводи.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:13
В Україні вирішили продати два хімзаводи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вирішили продати два хімзаводи.
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:13
Самое время сейчас такое продавать. Уверен очередь покупателей с мешками денег выстроится. Этож не рошен. Тот да тот за норм цену ну никак не продать.
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