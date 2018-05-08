Відповідні накази Фонд прийняв 2 і 3 травня.
Дивися повний текст В Україні вирішили продати два хімзаводи.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:13
В Україні вирішили продати два хімзаводи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вирішили продати два хімзаводи.
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:13
Самое время сейчас такое продавать. Уверен очередь покупателей с мешками денег выстроится. Этож не рошен. Тот да тот за норм цену ну никак не продать.
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:24
vitali_kalinin, житомирський завод хімволокна не працює вже, мабуть, років двадцять. Якщо знайдеться охочий купити (нарешті) ці руїни - його треба носити на руках. Втім, прецеденти вже були - на Крошні десятиліттями стояли недобудовані корпуси заводу паливної апаратури, на стінах вже дерева росли. А зараз там завод Кромберг і Шуберт, який виробляє кабельні системи для автомобілів.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:19
Ааааа слышали слышали тот который фунтом, евро, долларом иеною.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:10
"Предприятие в 2016 году получило чистый убыток в 3,1 млн грн при выручке 0,6 млн грн."
Могу поспорить, что эта "выручка" с аренды. Видимо оборудования там уже давно нет.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:44
Re: два хімзаводи
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