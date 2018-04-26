Україна потрапила в трійку найдешевших країн світу.
Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41
Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
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Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41
Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.
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