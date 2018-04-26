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Оренда квартир в Україні
і Європі: особливості,...

Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41

Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила в трійку найдешевших країн світу.

Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41

Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 06:57

  Попаданец написав:Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.


Если верить приведенным цифрам количества претендентов на аренду то неудивительно.
Может ситуация будет иной, если предоставить доказательства наличия "больших" средств в наличии, но это только мое предположение.
vladimir07
 
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