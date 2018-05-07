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Оренда квартир в Україні
і Європі: особливості,...

Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41

Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила в трійку найдешевших країн світу.

Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41

Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 06:57

  Попаданец написав:Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.


Если верить приведенным цифрам количества претендентов на аренду то неудивительно.
Может ситуация будет иной, если предоставить доказательства наличия "больших" средств, но это только мое предположение.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:10

Re: Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...

Только непонятно почему берут среднюю зарплату по Украине, а цену аренды в Киеве. Возьмите к примеру Запорожье. Где средняя зп 200 баксов, а однух по 100-120 баксов полно.
flashgingo
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