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Оренда квартир в Україні
і Європі: особливості,...

Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41

Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила в трійку найдешевших країн світу.

Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41

Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 06:57

  Попаданец написав:Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.


Если верить приведенным цифрам количества претендентов на аренду то неудивительно.
Может ситуация будет иной, если предоставить доказательства наличия "больших" средств, но это только мое предположение.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:10

Re: Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...

Только непонятно почему берут среднюю зарплату по Украине, а цену аренды в Киеве. Возьмите к примеру Запорожье. Где средняя зп 200 баксов, а однух по 100-120 баксов полно.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:00

А если учесть то, что средняя зарплата высосана статистами из пальца, а цены на аренду раздуты заоблачными хотелками голодных арендодателей, которые мечтают всю жизнь не работать и доить квартирантов, то всё сразу становится на свои места. Нужно писать по чем квартиры сдаются, а не простаивают в объявлениях, и сколько денег платят на руки после всех вычетов, а не обещают в рекламных брошюрах для лохов.
New
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:23

  New написав:А если учесть то, что средняя зарплата высосана статистами из пальца, а цены на аренду раздуты заоблачными хотелками голодных арендодателей, которые мечтают всю жизнь не работать и доить квартирантов, то всё сразу становится на свои места. Нужно писать по чем квартиры сдаются, а не простаивают в объявлениях, и сколько денег платят на руки после всех вычетов, а не обещают в рекламных брошюрах для лохов.

На самом деле соотношение примерно одинаковое. Если брать к примеру цены на аренду самых убитых однокомнатных в самых плохих районах, и зарплаты кассиров,охранников, продавцов, работников отделов и тд. То получится где-то 3000/3500 по зарплате, против 3000/3700 по аренде. А да, совсем забыл- это не про центр Киева (где вся Украина по мнению статистов живёт).
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