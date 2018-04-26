Україна потрапила в трійку найдешевших країн світу.
Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41
Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оренда квартир в Україні і Європі: особливості, відмінності, ціни.
Додано: Вів 08 тра, 2018 05:41
Про Германию правда, украинцам вообще не хотят сдавать, требуют что-бы немец поручился за них. Квартиры могут быть в ужасном состоянии, только такие и получается снимать нашим. Во всяком случае с моими родственниками так и произошло. Смогли найти только полностью убитую в Берлине и за них ещё знакомые немцы просили.
Додано: Вів 08 тра, 2018 06:57
Если верить приведенным цифрам количества претендентов на аренду то неудивительно.
Может ситуация будет иной, если предоставить доказательства наличия "больших" средств, но это только мое предположение.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:10
Re: Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
Только непонятно почему берут среднюю зарплату по Украине, а цену аренды в Киеве. Возьмите к примеру Запорожье. Где средняя зп 200 баксов, а однух по 100-120 баксов полно.
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:00
А если учесть то, что средняя зарплата высосана статистами из пальца, а цены на аренду раздуты заоблачными хотелками голодных арендодателей, которые мечтают всю жизнь не работать и доить квартирантов, то всё сразу становится на свои места. Нужно писать по чем квартиры сдаются, а не простаивают в объявлениях, и сколько денег платят на руки после всех вычетов, а не обещают в рекламных брошюрах для лохов.
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:23
На самом деле соотношение примерно одинаковое. Если брать к примеру цены на аренду самых убитых однокомнатных в самых плохих районах, и зарплаты кассиров,охранников, продавцов, работников отделов и тд. То получится где-то 3000/3500 по зарплате, против 3000/3700 по аренде. А да, совсем забыл- это не про центр Киева (где вся Украина по мнению статистов живёт).
Додано: Вів 08 тра, 2018 20:55
В Германии так же как и в Италии закон на стороне сьемщика и по этому люди стараются себя максимально обезопасить. Конечно же гораздо охотнее сдают квартиры государственным служащим и людям с хорошими доходами , но эти категории в основном уже живут в собственности. Так же много социального и муниципального жилья. Ни кто на улице не живет.
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