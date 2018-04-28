RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пільговики не отримають одноразову
допомогу до Дня Києва...

Пільговики не отримають одноразову допомогу до Дня Києва...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:22

Пільговики не отримають одноразову допомогу до Дня Києва...

Пропонуємо до обговорення:
"Надання допомоги з нагоди святкування Дня Києва у 2018 році не передбачено", — сказано в документі.

Дивися повний текст Пільговики не отримають одноразову допомогу до Дня Києва КМДА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81793
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:22

еще бы льготников уменьшили количество
sal
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 25.03.16
Подякував: 325 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:44

новые порядки расчитаны только на сильных людей
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 03.10.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні
R2 » Суб 05 тра, 2018 11:16
3 108
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 12:17
centaur
Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...
R2 » Вів 01 тра, 2018 16:35
3 277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 21:18
antonivs3
Вісім районів Києва залишилися без гарячої води
R2 » П'ят 27 кві, 2018 20:19
8 397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 20:54
alex34124

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56126)
08.05.2018 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.