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Пільговики не отримають одноразову допомогу до Дня Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:22
Пропонуємо до обговорення:
"Надання допомоги з нагоди святкування Дня Києва у 2018 році не передбачено", — сказано в документі.
Дивися повний текст Пільговики не отримають одноразову допомогу до Дня Києва КМДА
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R2
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Додано: Вів 08 тра, 2018 08:22
еще бы льготников уменьшили количество
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sal
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:44
новые порядки расчитаны только на сильных людей
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makishin60
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Додано: Вів 08 тра, 2018 13:50
sal написав:
еще бы льготников уменьшили количество
Не уменьшится, старые немного умирают, а АТО создаёт новые армии молодых льготников. Вот вам и ещё одно наследие созданное АТО.
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link654
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:34
link654 написав:
АТО создаёт новые армии молодых льготников. Вот вам и ещё одно наследие созданное АТО.
атошников (= льготников) уже больше чернобыльцев
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sal
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