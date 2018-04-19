Таку інформацію надала прес-служба регулятора
Дивися повний текст НБУ підготувався до приходу Apple Pay в Україну.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:20
НБУ підготувався до приходу Apple Pay в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ підготувався до приходу Apple Pay в Україну.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:21
Начистили ботинки и повязали галстуки? Сидят ждут когда же он придет?
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