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НБУ підготувався до приходу
Apple Pay в Україну

НБУ підготувався до приходу Apple Pay в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:20

НБУ підготувався до приходу Apple Pay в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Таку інформацію надала прес-служба регулятора

Дивися повний текст НБУ підготувався до приходу Apple Pay в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:21

Начистили ботинки и повязали галстуки? Сидят ждут когда же он придет?
Ratatui
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