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25 тисяч осіб колективно купили
картину Пікассо за $2 млн

25 тисяч осіб колективно купили картину Пікассо за $2 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:35

25 тисяч осіб колективно купили картину Пікассо за $2 млн

Пропонуємо до обговорення:
Хоча покупці не зможуть повісити картину у своїй вітальні, кожен з них може тепер претендувати на право володіння витвором одного з найбільш знакових художників 20-го століття.

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