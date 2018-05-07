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Нафтогаз і Укртрансгаз
розробили масштабний план...

Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22

Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план...

Пропонуємо до обговорення:
План модернізації розроблено на 2018-2027 роки.

Дивися повний текст Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план модернізації ГТС.
R2
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чо та я помню, что кто-то из аудиторов, кажется PwC, приводил цифры на порядок большие. Напоминает рытье ямы с установкой сетки в Харьковской обл. на границе с Россией - много пафоса, лютый распил и ржачный результат.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:54

Россия с 2019г. Планирует отказаться от транзита.К чему модернизация гтс?Очередной великий деребан?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:57

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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:04

  sena_2008atp написав:Россия с 2019г. Планирует отказаться от транзита.К чему модернизация гтс?Очередной великий деребан?

России не хватит имеющихся и строящихся мощностей полностью перекрыть транзит через Украину (например, как в Молдавию-то газ вести?), мало того, крайне низка вероятность введения СП-2 в срок из-за бюрократических препонов ЕС. По сути в статейке об этом и говорится "с учетом рисков..".
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