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Нафтогаз і Укртрансгаз
розробили масштабний план...

Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22

Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план...

Пропонуємо до обговорення:
План модернізації розроблено на 2018-2027 роки.

Дивися повний текст Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план модернізації ГТС.
R2
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чо та я помню, что кто-то из аудиторов, кажется PwC, приводил цифры на порядок большие. Напоминает рытье ямы с установкой сетки в Харьковской обл. на границе с Россией - много пафоса, лютый распил и ржачный результат.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:54

Россия с 2019г. Планирует отказаться от транзита.К чему модернизация гтс?Очередной великий деребан?
sena_2008atp
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Цирк на дроте.
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:04

  sena_2008atp написав:Россия с 2019г. Планирует отказаться от транзита.К чему модернизация гтс?Очередной великий деребан?

России не хватит имеющихся и строящихся мощностей полностью перекрыть транзит через Украину (например, как в Молдавию-то газ вести?), мало того, крайне низка вероятность введения СП-2 в срок из-за бюрократических препонов ЕС. По сути в статейке об этом и говорится "с учетом рисков..".
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:59

Действительно ли ProZorro настолько хороша для экономии бюджетных денег как о ней говорят?
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:16

  pibodi написав:Действительно ли ProZorro настолько хороша для экономии бюджетных денег как о ней говорят?

Такова ее суть и принцип - открытость данных по всем торгам с участием государства и всех желающих. И обязательство торговать государственным структурам только через ситему открытых торгов. Т.е. по любой закупке можно проследить как проходили торги, обнаружить в них коррупцию, если она была.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:29

Re: масштабний план

  locustsucol написав:можно проследить как проходили торги, обнаружить в них коррупцию, если она была.

Коррупцию видно. и что? ее стало меньше)
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:38

  sal написав:
  locustsucol написав:можно проследить как проходили торги, обнаружить в них коррупцию, если она была.

Коррупцию видно. и что? ее стало меньше)

Россиянамцам стоило бы своей коррупцией заняться, а не лезть в чужие дела.
myshapiton
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