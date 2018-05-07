План модернізації розроблено на 2018-2027 роки.
Дивися повний текст Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план модернізації ГТС.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22
Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз і Укртрансгаз розробили масштабний план модернізації ГТС.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:22
чо та я помню, что кто-то из аудиторов, кажется PwC, приводил цифры на порядок большие. Напоминает рытье ямы с установкой сетки в Харьковской обл. на границе с Россией - много пафоса, лютый распил и ржачный результат.
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:54
Россия с 2019г. Планирует отказаться от транзита.К чему модернизация гтс?Очередной великий деребан?
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:04
России не хватит имеющихся и строящихся мощностей полностью перекрыть транзит через Украину (например, как в Молдавию-то газ вести?), мало того, крайне низка вероятность введения СП-2 в срок из-за бюрократических препонов ЕС. По сути в статейке об этом и говорится "с учетом рисков..".
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:59
Действительно ли ProZorro настолько хороша для экономии бюджетных денег как о ней говорят?
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:16
Такова ее суть и принцип - открытость данных по всем торгам с участием государства и всех желающих. И обязательство торговать государственным структурам только через ситему открытых торгов. Т.е. по любой закупке можно проследить как проходили торги, обнаружить в них коррупцию, если она была.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:29
Re: масштабний план
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:38
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