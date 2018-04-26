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Вартість землі в Україні
може зрости втричі після...

Вартість землі в Україні може зрости втричі після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:08

Вартість землі в Україні може зрости втричі після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила в інтерв’ю Bloomberg Сату Кахконен.

Дивися повний текст Вартість землі в Україні може зрости втричі після скасування мораторію — Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:08

Ни какой отмены моратория!!!
сова
 
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