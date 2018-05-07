Про це заявила в інтерв’ю Bloomberg Сату Кахконен.
Дивися повний текст Вартість землі в Україні може зрости втричі після скасування мораторію — Світовий банк.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:08
Вартість землі в Україні може зрости втричі після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість землі в Україні може зрости втричі після скасування мораторію — Світовий банк.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:09
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