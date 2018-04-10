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Угорський банк продав частину
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Угорський банк продав частину українського кредитного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:20

Угорський банк продав частину українського кредитного...

Пропонуємо до обговорення:
Українська дочірня фінустанова угорського OTП Банку продала частину кредитного портфеля. Вартість до вирахування резерву становила 3,45 млрд грн. Угоду було завершено з дисконтом 87,5%. В результаті цього було списано 3 млрд грн резервів.

Дивися повний текст Угорський банк продав частину українського кредитного портфеля з величезною знижкою.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:20

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