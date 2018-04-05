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Міжбанк: долар упустили
проблеми з гривневою ліквідністю

Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:55

Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,23/26,26 UAH/USD віртуально, без угод.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:55

доллар существенно вырос против евро,рубля,злотого,фунта,швейцарского франка и только против гривны никак не растет.Нацбанк хочет убить экспортеров?
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:40

alexxxandrnick, експортерам інфляція не потрібна - і вони почувають себе при курсі 26 грн за долар не гірше, ніж почували рік тому при курсі 25 гривень за долар.
Sharpe
 
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