У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,23/26,26 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 12:55
Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю
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Дивися повний текст Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю.
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:55
доллар существенно вырос против евро,рубля,злотого,фунта,швейцарского франка и только против гривны никак не растет.Нацбанк хочет убить экспортеров?
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:40
alexxxandrnick, експортерам інфляція не потрібна - і вони почувають себе при курсі 26 грн за долар не гірше, ніж почували рік тому при курсі 25 гривень за долар.
Додано: Сер 09 тра, 2018 02:31
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