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Міжбанк: долар упустили
проблеми з гривневою ліквідністю

Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:55

Міжбанк: долар упустили проблеми з гривневою ліквідністю

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,23/26,26 UAH/USD віртуально, без угод.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:55

доллар существенно вырос против евро,рубля,злотого,фунта,швейцарского франка и только против гривны никак не растет.Нацбанк хочет убить экспортеров?
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:40

alexxxandrnick, експортерам інфляція не потрібна - і вони почувають себе при курсі 26 грн за долар не гірше, ніж почували рік тому при курсі 25 гривень за долар.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 02:31

  Sharpe написав:alexxxandrnick, експортерам інфляція не потрібна - і вони почувають себе при курсі 26 грн за долар не гірше, ніж почували рік тому при курсі 25 гривень за долар.

Пфф, так инфляция то как раз во всю идет, цены растут на продукты/услуги, я не думаю что экспортеры в восторге
75stasstas75
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