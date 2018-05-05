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СБУ звинуватила торговця
автогазом в несплаті понад 1...

СБУ звинуватила торговця автогазом в несплаті понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:35

СБУ звинуватила торговця автогазом в несплаті понад 1...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник глави СБУ Павло Демчина, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст СБУ звинуватила торговця автогазом в несплаті понад 1 млрд грн податків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:36

С такими деньгами никого не посадят. Даже если найдут, просто дадут возможность откупится.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:52

link654

Зная аппетиты чиновников и факты о том, что у них в имениях находили, - напомню Вам: миллиард уже не тот...
max_us_ua
 
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