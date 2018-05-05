Про це повідомив перший заступник глави СБУ Павло Демчина, передає агентство Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст СБУ звинуватила торговця автогазом в несплаті понад 1 млрд грн податків.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 13:35
СБУ звинуватила торговця автогазом в несплаті понад 1...
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Дивися повний текст СБУ звинуватила торговця автогазом в несплаті понад 1 млрд грн податків.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:36
С такими деньгами никого не посадят. Даже если найдут, просто дадут возможность откупится.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:52
link654
Зная аппетиты чиновников и факты о том, что у них в имениях находили, - напомню Вам: миллиард уже не тот...
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