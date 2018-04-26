RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Європі вимагають запровадити
"податки на цукор"

У Європі вимагають запровадити "податки на цукор"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:39

У Європі вимагають запровадити "податки на цукор"

Пропонуємо до обговорення:
Понад 2 тис. німецьких лікарів написали відкритого листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, міністрам її уряду і лідерам партій, закликавши вести боротьбу із зайвим споживанням цукру на федеральному рівні.

Дивися повний текст У Європі вимагають запровадити "податки на цукор".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81803
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:39

Офигели, лучше бы поощряли занятия спортом.
link654
 
Повідомлень: 376
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, sal, Волгарь і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оренда квартир в Україні і Європі: особливості,...
R2 » Вів 08 тра, 2018 05:41
3 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 13:10
flashgingo
Податки за знесені будинки і платіжки за 3 роки: як...
R2 » Чет 03 тра, 2018 15:35
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 15:36
Erufu
В українських поїздах «Інтерсіті» планують запровадити...
R2 » Чет 26 кві, 2018 08:21
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 08:21
r_skrypnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.