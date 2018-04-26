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У Європі вимагають запровадити "податки на цукор"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Понад 2 тис. німецьких лікарів написали відкритого листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, міністрам її уряду і лідерам партій, закликавши вести боротьбу із зайвим споживанням цукру на федеральному рівні.
Дивися повний текст У Європі вимагають запровадити "податки на цукор"
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Додано: Вів 08 тра, 2018 13:39
Офигели, лучше бы поощряли занятия спортом.
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