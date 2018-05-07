|
|
"Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Дивися повний текст "Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81803
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:54
Господи, да если бы все сводилось к "Северному потоку-2"!!!
-
max_us_ua
-
-
- Повідомлень: 2788
- З нами з: 17.11.08
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему