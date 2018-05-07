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"Нафтогаз": в НАТО стурбовані
енергетичною безпекою України

"Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:53

"Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Дивися повний текст "Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:54

Господи, да если бы все сводилось к "Северному потоку-2"!!!
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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