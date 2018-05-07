Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Дивися повний текст "Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 13:53
"Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України
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Дивися повний текст "Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:32
Кабелев обеспокоен, так как скоро будет нечего качать из карманов украинцев, разве что абонплату.
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