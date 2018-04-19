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У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено $250 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:54
Пропонуємо до обговорення:
У проекті бюджету США на 2019 рік на потреби національної оборони передбачено виділення Україні $250 млн. Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст У проекті бюджету США на 2019 рік передбачено $250 млн для України
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