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Росія скоротила прокачування
нафти до Європи через Україну

Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:58

Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Укртранснафти.

Дивися повний текст Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:59

Наконец-то Россия начинает освобождать Украину от бремени прокачки вражеского газа. Пора уже отстать от Украины, чтобы ничего российского не было на территории Украины. Я за то, чтобы Украина стала свободной от России
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