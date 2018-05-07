Про це свідчать дані Укртранснафти.
Дивися повний текст Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:58
Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:59
Наконец-то Россия начинает освобождать Украину от бремени прокачки вражеского газа. Пора уже отстать от Украины, чтобы ничего российского не было на территории Украины. Я за то, чтобы Украина стала свободной от России
|