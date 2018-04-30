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Aston Martin показав першу
електричну субмарину (фото)

Aston Martin показав першу електричну субмарину (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07

Aston Martin показав першу електричну субмарину (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Це скляна капсула на поплавцях вагою близько 4 тонн.

Дивися повний текст Aston Martin показав першу електричну субмарину (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07

Наших чиновников должна заинтересовать
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 03:45

Хочу таку )
kizino
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:03

  kizino написав:Хочу таку )

Не переживай. через пол года такую капсулу скопируют китайцы и она будет стоить 3,3 тысячи долларов.
-Segey-
 
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