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Aston Martin показав першу електричну субмарину (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Це скляна капсула на поплавцях вагою близько 4 тонн.
Дивися повний текст Aston Martin показав першу електричну субмарину (фото)
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:07
Наших чиновников должна заинтересовать
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max_us_ua
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Додано: Сер 09 тра, 2018 03:45
Хочу таку )
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kizino
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:03
kizino написав:
Хочу таку )
Не переживай. через пол года такую капсулу скопируют китайцы и она будет стоить 3,3 тысячи долларов.
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-Segey-
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