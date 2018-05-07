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В Україні підвищать залізничні
тарифи: як подорожчають...

В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:50

В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають...

Пропонуємо до обговорення:
Документ передбачає двоетапне зростання тарифів по 12%.

Дивися повний текст В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають подорожі в потягах і електричках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:50

"Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на железнодорожные билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено".НАВЕРНОЕ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ПОВЫСИЛСЯ,ЕСЛИ ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:35

Re: В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають..

  sena_2008atp написав:НАВЕРНОЕ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ПОВЫСИЛСЯ,ЕСЛИ ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ

Ну да, солнце начало греть в окна уже комфортно и не холодно в вагонах...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:25

Условия и комфорт тоже повысят? Или повысят на оборванные вагоны с черными немытыми окнами со времен распада совка?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:40

ruvex

Ну что Вы. На узкоколейке из Подгородного по окраинам Кировоградской области подвижной состав 50-х, а не времен распада совка. Англичане приезжают на антиквариат посмотреть, сфоткаться
max_us_ua
 
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