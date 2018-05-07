Документ передбачає двоетапне зростання тарифів по 12%.
Дивися повний текст В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають подорожі в потягах і електричках.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:50
В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають подорожі в потягах і електричках.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:50
"Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на железнодорожные билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено".НАВЕРНОЕ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ПОВЫСИЛСЯ,ЕСЛИ ПОВЫШАЮТ ТАРИФЫ.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:35
Re: В Україні підвищать залізничні тарифи: як подорожчають..
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:25
Условия и комфорт тоже повысят? Или повысят на оборванные вагоны с черными немытыми окнами со времен распада совка?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:40
ruvex
Ну что Вы. На узкоколейке из Подгородного по окраинам Кировоградской области подвижной состав 50-х, а не времен распада совка. Англичане приезжают на антиквариат посмотреть, сфоткаться
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