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У Києві перевірять готелі через підвищення цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Київської обласної теруправління АМКУ Олексій Хмельницький.
Дивися повний текст У Києві перевірять готелі через підвищення цін напередодні фіналу Ліги чемпіонів
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:54
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