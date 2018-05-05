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У Києві перевірять готелі
через підвищення цін...

У Києві перевірять готелі через підвищення цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:54

У Києві перевірять готелі через підвищення цін...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Київської обласної теруправління АМКУ Олексій Хмельницький.

Дивися повний текст У Києві перевірять готелі через підвищення цін напередодні фіналу Ліги чемпіонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:54

пару косых отката нарисуют с каждого отеля, и все довольны
papazina
 
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