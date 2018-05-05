Про це повідомив глава Київської обласної теруправління АМКУ Олексій Хмельницький.
Дивися повний текст У Києві перевірять готелі через підвищення цін напередодні фіналу Ліги чемпіонів.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:54
У Києві перевірять готелі через підвищення цін...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві перевірять готелі через підвищення цін напередодні фіналу Ліги чемпіонів.
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:15
пусть антимонопольный комитет, с***, займется наконец-то своими прямыми обязанностями и накажет монополистов за де*** цены на нефтегазовом рынке, на рынке жкх. Эти цены надо снизить для предприятий любой ценой, а если КМУ любит свой народ, то и для населения тоже.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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