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США запроваджують санкції
проти "Рособоронекспорту"

США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:48

США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"

Пропонуємо до обговорення:
Вашингтон вводить санкції проти компанії "Рособоронекспорт", звинувачуючи її у порушенні чинного в США режиму нерозповсюдження озброєнь щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Дивися повний текст США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:48

И чо до этого много они чего у рособоронэкспорта покупали? Ну а запретить продавать что-то организации у которой в названии написано "экспорт" это вообще жестоко!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:36

  vitali_kalinin написав:И чо до этого много они чего у рособоронэкспорта покупали? Ну а запретить продавать что-то организации у которой в названии написано "экспорт" это вообще жестоко!

Ты статью вообще читал? Запрещают покупать у компании, а не компании продавать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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