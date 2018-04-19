Додано: Сер 09 тра, 2018 11:00

Санкции против Рособоронэкспорта в данном виде вводились за последние 10 лет трижды.

https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2015-21778.pdf последний раз

О какой роли "американских санкций в мировой экономической системе" в разрезе конкретно этих санкций не ясно, видимо вы не разобрались, но повторяете чьи-то слова

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton