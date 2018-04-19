Вашингтон вводить санкції проти компанії "Рособоронекспорт", звинувачуючи її у порушенні чинного в США режиму нерозповсюдження озброєнь щодо Ірану, КНДР і Сирії.
Дивися повний текст США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту".
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Додано: Вів 08 тра, 2018 18:48
США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту".
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:48
И чо до этого много они чего у рособоронэкспорта покупали? Ну а запретить продавать что-то организации у которой в названии написано "экспорт" это вообще жестоко!
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:36
Ты статью вообще читал? Запрещают покупать у компании, а не компании продавать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:48
vitali_kalinin
Вы не до конца понимаете роль американских санкций в мировой экономической системе. Товары у Рособоронэкспорта далее будет покупать только Мозамбик. Или никто. Сейчас же даже турки покупают С-300/400 и тому подобное. Хочешь купить у России - тебе никто не запрещает ТИПА, но поссорься сразу с США.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:00
Санкции против Рособоронэкспорта в данном виде вводились за последние 10 лет трижды.
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2015-21778.pdf последний раз
О какой роли "американских санкций в мировой экономической системе" в разрезе конкретно этих санкций не ясно, видимо вы не разобрались, но повторяете чьи-то слова
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:02
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