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США запроваджують санкції
проти "Рособоронекспорту"

США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:48

США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"

Пропонуємо до обговорення:
Вашингтон вводить санкції проти компанії "Рособоронекспорт", звинувачуючи її у порушенні чинного в США режиму нерозповсюдження озброєнь щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Дивися повний текст США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:48

И чо до этого много они чего у рособоронэкспорта покупали? Ну а запретить продавать что-то организации у которой в названии написано "экспорт" это вообще жестоко!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:36

  vitali_kalinin написав:И чо до этого много они чего у рособоронэкспорта покупали? Ну а запретить продавать что-то организации у которой в названии написано "экспорт" это вообще жестоко!

Ты статью вообще читал? Запрещают покупать у компании, а не компании продавать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:48

vitali_kalinin

Вы не до конца понимаете роль американских санкций в мировой экономической системе. Товары у Рособоронэкспорта далее будет покупать только Мозамбик. Или никто. Сейчас же даже турки покупают С-300/400 и тому подобное. Хочешь купить у России - тебе никто не запрещает ТИПА, но поссорься сразу с США.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:00

Санкции против Рособоронэкспорта в данном виде вводились за последние 10 лет трижды.
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2015-21778.pdf последний раз
О какой роли "американских санкций в мировой экономической системе" в разрезе конкретно этих санкций не ясно, видимо вы не разобрались, но повторяете чьи-то слова
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:02

Товары у Рособоронэкспорта далее будет покупать только Мозамбик


Мозамбик уж точно не пойдет против санкций США - американская компания Анадарко разрабатывает крупное газовое месторождение на шельфе Мозамбика и будет строить экспортный завод СПГ.

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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:24

С 2014 года (санкции) продажи за границу у Рособоронэкспорта упали примерно на 1,5-2 млрд долларов. С 15 млрд до 13 млрд.
Чувствительно, но далеко не смертельно.
Покупателей по-прежнему хватает.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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