Shram
Эти два миллиарда вполне себе Донбасс поглотил, они ж его не отразят в официально статистике. А еще сами активно перевооружаются, чего не отнять. Хотя общий тренд по снижению экспорта вооружений из РФ вполне ожидаем - их крупные клиенты (Африка, КНДР, Куба, Венесуэла) не особо платежеспособны, а такие, как Индия и Китай, все более ориентируются сами на себя. И самое главное - с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться. Потому абсолютное значение будет снижаться