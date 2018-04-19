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США запроваджують санкції
проти "Рособоронекспорту"

США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:12

Shram

Эти два миллиарда вполне себе Донбасс поглотил, они ж его не отразят в официально статистике. А еще сами активно перевооружаются, чего не отнять. Хотя общий тренд по снижению экспорта вооружений из РФ вполне ожидаем - их крупные клиенты (Африка, КНДР, Куба, Венесуэла) не особо платежеспособны, а такие, как Индия и Китай, все более ориентируются сами на себя. И самое главное - с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться. Потому абсолютное значение будет снижаться
max_us_ua
 
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