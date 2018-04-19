Sommer написав: Shram написав:
У вас есть какие-то другие цифры?
Озвучьте.
Зачем? Время покажет.
О том и речь.
Помню в 2015 все украинские ресурсы были забиты реляциями, что России в 2017-ом уже не будет, раздавят санкциями, нефть упадет до 20 баксов, рубль будет по 200, Крым вернется с голодухи Украине, Донбасс отвоюем силой и прочее-прочее.
На разумные доводы что запас прочности у России весьма приличный, о запасах ЗВР, о невозможности такого падения цены на нефть, и так далее клеили ярлык сепара и ватника.
Вот уже середина 2018, Россия всё ещё существует,санкциями не раздавлена, Крым и Донбасс не возвращены, нефть по 75, ЗВР идут к рекордной отметке.
Время показало?
Или нужно ещё подождать?
Сколько лет ждать? Пять? Десять? Двадцать?
Вся стратегия украинской политики сведена к "сидеть у реки и ждать".
Только ведь можно так и не дождаться.
Несмышленыши в Крыму и Донбассе которым в 2014 было три года уже ходят в школы, где им преподают русские предметы, русскую историю, русский взгляд на мир и учат российский гимн.
Не боитесь опоздать?
Их ведь научат что Украина враг. И они возьмут через десять лет автоматы в руки.