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США запроваджують санкції
проти "Рособоронекспорту"

США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:12

Shram

Эти два миллиарда вполне себе Донбасс поглотил, они ж его не отразят в официально статистике. А еще сами активно перевооружаются, чего не отнять. Хотя общий тренд по снижению экспорта вооружений из РФ вполне ожидаем - их крупные клиенты (Африка, КНДР, Куба, Венесуэла) не особо платежеспособны, а такие, как Индия и Китай, все более ориентируются сами на себя. И самое главное - с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться. Потому абсолютное значение будет снижаться
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 22:29

  Sommer написав:
  Shram написав:
У вас есть какие-то другие цифры?
Озвучьте.


Зачем? Время покажет.


О том и речь.
Помню в 2015 все украинские ресурсы были забиты реляциями, что России в 2017-ом уже не будет, раздавят санкциями, нефть упадет до 20 баксов, рубль будет по 200, Крым вернется с голодухи Украине, Донбасс отвоюем силой и прочее-прочее.
На разумные доводы что запас прочности у России весьма приличный, о запасах ЗВР, о невозможности такого падения цены на нефть, и так далее клеили ярлык сепара и ватника.

Вот уже середина 2018, Россия всё ещё существует,санкциями не раздавлена, Крым и Донбасс не возвращены, нефть по 75, ЗВР идут к рекордной отметке.
Время показало?
Или нужно ещё подождать?
Сколько лет ждать? Пять? Десять? Двадцать?
Вся стратегия украинской политики сведена к "сидеть у реки и ждать".
Только ведь можно так и не дождаться.

Несмышленыши в Крыму и Донбассе которым в 2014 было три года уже ходят в школы, где им преподают русские предметы, русскую историю, русский взгляд на мир и учат российский гимн.
Не боитесь опоздать?
Их ведь научат что Украина враг. И они возьмут через десять лет автоматы в руки.
Востаннє редагувалось Shram в Сер 09 тра, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 22:34

Re: США запроваджують санкції проти

  max_us_ua написав:с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться
Бред. Вот в чем РФ впереди планеты всей так это в оружии.
Щось мені з ТАС "щастить"
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