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США запроваджують санкції проти "Рособоронекспорту"
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:12
Shram
Эти два миллиарда вполне себе Донбасс поглотил, они ж его не отразят в официально статистике. А еще сами активно перевооружаются, чего не отнять. Хотя общий тренд по снижению экспорта вооружений из РФ вполне ожидаем - их крупные клиенты (Африка, КНДР, Куба, Венесуэла) не особо платежеспособны, а такие, как Индия и Китай, все более ориентируются сами на себя. И самое главное - с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться. Потому абсолютное значение будет снижаться
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Додано: Сер 09 тра, 2018 22:29
Sommer написав: Shram написав:
У вас есть какие-то другие цифры?
Озвучьте.
Зачем? Время покажет.
О том и речь.
Помню в 2015 все украинские ресурсы были забиты реляциями, что России в 2017-ом уже не будет, раздавят санкциями, нефть упадет до 20 баксов, рубль будет по 200, Крым вернется с голодухи Украине, Донбасс отвоюем силой и прочее-прочее.
На разумные доводы что запас прочности у России весьма приличный, о запасах ЗВР, о невозможности такого падения цены на нефть, и так далее клеили ярлык сепара и ватника.
Вот уже середина 2018, Россия всё ещё существует,санкциями не раздавлена, Крым и Донбасс не возвращены, нефть по 75, ЗВР идут к рекордной отметке.
Время показало?
Или нужно ещё подождать?
Сколько лет ждать? Пять? Десять? Двадцать?
Вся стратегия украинской политики сведена к "сидеть у реки и ждать".
Только ведь можно так и не дождаться.
Несмышленыши в Крыму и Донбассе которым в 2014 было три года уже ходят в школы, где им преподают русские предметы, русскую историю, русский взгляд на мир и учат российский гимн.
Не боитесь опоздать?
Их ведь научат что Украина враг. И они возьмут через десять лет автоматы в руки.
Востаннє редагувалось Shram
в Сер 09 тра, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Сер 09 тра, 2018 22:34
max_us_ua написав:
с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться
Бред. Вот в чем РФ впереди планеты всей так это в оружии.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:34
Sommer написав: vitali_kalinin написав:
И чо до этого много они чего у рособоронэкспорта покупали? Ну а запретить продавать что-то организации у которой в названии написано "экспорт" это вообще жестоко!
Ты статью вообще читал? Запрещают покупать у компании, а не компании продавать.
Тупенькое. А я вот тебя и спрашиваю. А до этого они у этой компании что-то покупали? Ощутит ли эта компания санкции если они итак ничего у нее не покупали.
Кстати там есть и запрет продажи компаниям. Так что в очередной раз убеждаемся что ты тупенькое чукча писатель. Я бы не месте твоих кураторов тебе бы ставку снизил ты настолько туп что даже позорное звание порохобота умудряешься позорить.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:22
Shram написав:
Помню в 2015 все украинские ресурсы были забиты реляциями, что России в 2017-ом уже не будет, раздавят санкциями, нефть упадет до 20 баксов, рубль будет по 200
Эти "воспоминания" из серии распятых мальчиков? Или наколотых апельсинов?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:25
BBC написав: max_us_ua написав:
с каждым годом технологическое отставание российского оружия от западного будет усугубляться
Бред. Вот в чем РФ впереди планеты всей так это в оружии.
Впереди планеты всей в позорищах. То дымящий, как паровоз, авианосец выпустят в поход в сопровождении буксира и умудрятся потерять почти треть самолетов с него.
То потеряют одного из старейших клиентов из-за привычки врать. То выпустят мультики про ядерную ракету с непредсказуемой траекторией, от которых охреневают даже их генералы. То эпически просрут бомбежки в Сирии, лихорадочно придумывая обьяснения и оправдания...
В этом да, впереди планеты всей.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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