Додано: Сер 09 тра, 2018 22:29

Sommer написав: Shram написав:

У вас есть какие-то другие цифры?

Озвучьте. У вас есть какие-то другие цифры?Озвучьте.



Зачем? Время покажет. Зачем? Время покажет.

О том и речь.Помню в 2015 все украинские ресурсы были забиты реляциями, что России в 2017-ом уже не будет, раздавят санкциями, нефть упадет до 20 баксов, рубль будет по 200, Крым вернется с голодухи Украине, Донбасс отвоюем силой и прочее-прочее.На разумные доводы что запас прочности у России весьма приличный, о запасах ЗВР, о невозможности такого падения цены на нефть, и так далее клеили ярлык сепара и ватника.Вот уже середина 2018, Россия всё ещё существует,санкциями не раздавлена, Крым и Донбасс не возвращены, нефть по 75, ЗВР идут к рекордной отметке.Время показало?Или нужно ещё подождать?Сколько лет ждать? Пять? Десять? Двадцать?Вся стратегия украинской политики сведена к "сидеть у реки и ждать".Только ведь можно так и не дождаться.Несмышленыши в Крыму и Донбассе которым в 2014 было три года уже ходят в школы, где им преподают русские предметы, русскую историю, русский взгляд на мир и учат российский гимн.Не боитесь опоздать?Их ведь научат что Украина враг. И они возьмут через десять лет автоматы в руки.