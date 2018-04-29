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У Мінсоцполітики пояснили, в
яких випадках українців...

У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:21

У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...

Пропонуємо до обговорення:
Це пояснив гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
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