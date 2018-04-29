Це пояснив гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 19:21
У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:39
"И еще один миф - что когда-то придется возвращать субсидию. Субсидия - безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют, что им нужно возвращать эти деньги. Это безвозвратная государственная помощь" ( Рева, 2017)
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