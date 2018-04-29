Це пояснив гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 19:21
У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:21
Стаття про субсидії написана з помилками: -ті що перебувають в центрах зайнятості як безробітні також фіг матимуть субсидію (крім тих хто проходить проф-тех. навчання.
Якщо коротко, не мають права на субсидію: - ті хто працював не легально (не платив податки); ті що працювали легально але єдиний соц.внесок несплачувався або сплачувався менший ніж мінімальний; ті хто перетинав кордон на термін більше ніж 60діб (в період за 3-4квартал 2017р); хто має квартиру білішу ніж 120м2; хто має будинок більший ніж 200м2; ті що мають борги за комун.послуги більше 340грн.
І це ще не все, для розрахунку доходу домогосподарства будуть братись усі доходи членів сімї не залежно від прописки. А також субсидію будуть припиняти якщо не платити обовязкову частку протягом двох місяців.
ДЕТАЛЬНО все розписано в постанові №329 від 27 квітня 2018 р.
Там на горі Рева прикрутив усім нам гайки. Зараз по містах 2/3 населення нематимуть права на субсидії. Так, що на зиму сушим сухарі і готуєм дрова.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:39
"И еще один миф - что когда-то придется возвращать субсидию. Субсидия - безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют, что им нужно возвращать эти деньги. Это безвозвратная государственная помощь" ( Рева, 2017)
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:32
Вообще-то изначальное постановление называлось: "Про спрощення порядку надання населенню субсидій...". Но все последующие изменения к нему (в том числе и последнее) делают получение этих самых субсидий всё сложнее и сложнее.
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:04
Якщо все правильно - то так , але якщо ні - то " у разі відмови управителя, об'єднання, виконавця комунальної послуги або громадянина добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку."
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