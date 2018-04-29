Це пояснив гендиректор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 19:21
У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців позбавлятимуть житлових субсидій.
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:21
Стаття про субсидії написана з помилками: -ті що перебувають в центрах зайнятості як безробітні також фіг матимуть субсидію (крім тих хто проходить проф-тех. навчання.
Якщо коротко, не мають права на субсидію: - ті хто працював не легально (не платив податки); ті що працювали легально але єдиний соц.внесок несплачувався або сплачувався менший ніж мінімальний; ті хто перетинав кордон на термін більше ніж 60діб (в період за 3-4квартал 2017р); хто має квартиру білішу ніж 120м2; хто має будинок більший ніж 200м2; ті що мають борги за комун.послуги більше 340грн.
І це ще не все, для розрахунку доходу домогосподарства будуть братись усі доходи членів сімї не залежно від прописки. А також субсидію будуть припиняти якщо не платити обовязкову частку протягом двох місяців.
ДЕТАЛЬНО все розписано в постанові №329 від 27 квітня 2018 р.
Там на горі Рева прикрутив усім нам гайки. Зараз по містах 2/3 населення нематимуть права на субсидії. Так, що на зиму сушим сухарі і готуєм дрова.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:39
"И еще один миф - что когда-то придется возвращать субсидию. Субсидия - безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют, что им нужно возвращать эти деньги. Это безвозвратная государственная помощь" ( Рева, 2017)
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:32
Вообще-то изначальное постановление называлось: "Про спрощення порядку надання населенню субсидій...". Но все последующие изменения к нему (в том числе и последнее) делают получение этих самых субсидий всё сложнее и сложнее.
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:04
Якщо все правильно - то так , але якщо ні - то " у разі відмови управителя, об'єднання, виконавця комунальної послуги або громадянина добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку."
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:15
Re: У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
Там взагалі дуже цікаві пункти є ... Наприклад про спадщину - отримав - все - субсидія не надається . Є машина чи мотоцикл новіший 5 років - не надається ... Ще є там прикльні цифри конкретні - про норми ... Судячи з усього - сильно обрізають дещо.
Додано: Сер 09 тра, 2018 16:14
Тут как с пенсионным возрастом - прямо поднять до 65 не могут, понимают что тогда они "трупы", поэтому вводят такие требования по страховому стажу, когда через 10-15 лет процентов 90, кроме "ылиты" смогут претендовать только на выплату по возрасту или на сумму близкую к минимальной.
В случае же с субсидиями уже не хватает процентов 30-40 чтоб удовлетворить ежегодно растущие аппетиты энергетических компаний, принадлежащих разным ахметовым и ко. Ведь именно они, в конечном итоге получают весь этот "профит". А тут еще скоро тарифы на газ и тепло опять в полтора раза собрались "вырастить". И уже не 70%, а всем 90 понадобятся субсидии, а это уже никакой бюджет не потянет.
Поэтому, надо сделать "требования", чтоб максимально отсечь от субсидий всех, даже временно безработных и продержаться еще год. А там уже хоть трава не расти, все равно - их то всех уже не будет при власти и как разобратся с проблемой долгов по энергетике на десятки миллиардов и при этом еще собрать на выплаты по внешке миллиарды, но только уже долларов, голова болеть будет не у них. Если что, при шухере, поедут в пуэрто-рико или в панаму. Каськив там место уже нагрел -поделится советами, если чо
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