У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...

Додано: Сер 09 тра, 2018 16:14

Puente написав: Там взагалі дуже цікаві пункти є ... Наприклад про спадщину - отримав - все - субсидія не надається . Є машина чи мотоцикл новіший 5 років - не надається ... Ще є там прикльні цифри конкретні - про норми ... Судячи з усього - сильно обрізають дещо. Там взагалі дуже цікаві пункти є ... Наприклад про спадщину - отримав - все - субсидія не надається . Є машина чи мотоцикл новіший 5 років - не надається ... Ще є там прикльні цифри конкретні - про норми ... Судячи з усього - сильно обрізають дещо.

Тут как с пенсионным возрастом - прямо поднять до 65 не могут, понимают что тогда они "трупы", поэтому вводят такие требования по страховому стажу, когда через 10-15 лет процентов 90, кроме "ылиты" смогут претендовать только на выплату по возрасту или на сумму близкую к минимальной.В случае же с субсидиями уже не хватает процентов 30-40 чтоб удовлетворить ежегодно растущие аппетиты энергетических компаний, принадлежащих разным ахметовым и ко. Ведь именно они, в конечном итоге получают весь этот "профит". А тут еще скоро тарифы на газ и тепло опять в полтора раза собрались "вырастить". И уже не 70%, а всем 90 понадобятся субсидии, а это уже никакой бюджет не потянет.Поэтому, надо сделать "требования", чтоб максимально отсечь от субсидий всех, даже временно безработных и продержаться еще год. А там уже хоть трава не расти, все равно - их то всех уже не будет при власти и как разобратся с проблемой долгов по энергетике на десятки миллиардов и при этом еще собрать на выплаты по внешке миллиарды, но только уже долларов, голова болеть будет не у них. Если что, при шухере, поедут в пуэрто-рико или в панаму. Каськив там место уже нагрел -поделится советами, если чо