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Программист 1С - удалённо

Программист 1С - удалённо
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:35

Программист 1С - удалённо

Нам нужен Программист 1С с опытом работы от 1−1,5 года.

Что требуется?
• Опыт в работе с 1С Предприятие 8.х
• Опыт в работе с 1С Склад
• Знание архитектуры платформы 1С 8.x и основ администрирования 1С 8.х, MS SQL
• Знание и умение работать с типовыми конфигурациями
• Свободная работа с основами бухгалтерского и управленческого учета
• Спокойствие при работе в многозадачном режиме
• Ряд личностных качеств — ответственность, самоорганизованность, нацеленность на результат
• Высшее образование (технические или математические специальности)

Обязанности:
• Программирование и внедрение решений 1С: Предприятие 8.х
• Программирование и внедрение решений 1С Склад
• Обновление и настройка конфигураций различного типа
• Разработка и внедрение нетиповых конфигураций
• Консультирование пользователей по вопросам 1с Предприятие, 1С склад
• Интеграция систем для автоматизации и облегчения деятельности компании.
• Настройка прав доступа.

Условия работы: работа полностью удалённая, но с 9 до 18 ч нужно быть на связи и общаться с клиентами (скайп, вайбер). Оплата согласно выработанным часам.
Зарплата дважды в месяц, без задержек.

Если ты успешный Программист 1С, ждём твоё резюме на info@softup.com.ua или позвони по телефону 067 10 396 10
Денис_1С
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 06:24

Программисты 1С, отзовитесь!
Денис_1С
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
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+ Додати
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