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Павло Федчук: як відкрити
рахунок в іноземному банку...

Павло Федчук: як відкрити рахунок в іноземному банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:50

Павло Федчук: як відкрити рахунок в іноземному банку...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як відкрити рахунок за кордоном без негативних наслідків.

Дивися повний текст Павло Федчук: як відкрити рахунок в іноземному банку громадянину України?.
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